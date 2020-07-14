Dorukhan Toköz’den Fenerbahçe iddialarına yanıt!

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile 6 Ekim 2019’da oynadığı karşılaşmada sakatlanarak uzun süre sahalardan uzak kalan Dorukhan Toköz, Nisa ayında ve takıma geri döndü.

Ancak sakatlığı sonrasında yedekler arasında yer almasına rağmen henüz Sergen Yalçın tarafından şans verilmeyen 24 yaşındaki futbolcunun adı Fenerbahçe ile anıldı. Bu haberler sonrasında Dorukhan’dan paylaşım geldi.

Beşiktaş formasıyla maçtan bir fotoğrafını paylaşan Dorukhan Toköz, ‘Sus’ ve ‘Kartal’ emojilerini de ekledi.

Beşiktaş’a 2018 yılında Eskişehirspor’dan transfer edilen orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2021’de sona eriyor.