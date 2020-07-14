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Sözcü

Beşiktaş’ın eski hocası Carlos Carvalhal’e saldırı!

Bir dönem Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevinde bulunan Portekizli çalıştırıcı Carlos Carvalhal, ülkesinde saldırıya uğradı. 54 yaşındaki teknik adam konuyla ilgili olarak açıklama yaptı.

SKOR DIŞ HABER
18:17 -
Haberler Beşiktaş
Beşiktaş’ın eski hocası Carlos Carvalhal’e saldırı!

Portekiz takımlarından Rio Ave’nin teknik direktörü Carlos Carvalhal, Braga’da evine gitmek üzereyken üç kişinin saldırısına uğradı. Kendisini soymak isteyen kapüşonlu üç kişinin saldırısını oğlunun yardımıyla atlatan Carvahal, durumunun iyi olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan tecrübeli teknik adam, “Saat 2:15 sularında 3 kapüşonlu ve maskeli kişi tarafından saldırıya uğradım. Oğlum Jose Carlos’un yardımıyla olayı atlatmayı başardık. Bazı sıyrıklar ve çürükler var ancak endişe edecek bir durum yok” ifadelerini kullandı.

Ünlü teknik direktörün vücudunda sıyrıklar ve morarmalar olduğu öğrenilirken ciddi bir şeyinin olmadığı belirtildi.

Carvalhal, 2010-2011 sezonunda Beşiktaş’ta görev almış, 2012 yılında ise kısa bir süre şimdiki adı Medipol Başakşehir olan İstanbul Büyükşehir Belediyespor’u çalıştırmıştı.

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