Arda Turan Galatasaray’a dönüyor! Özel kontrat…

ART arda 2 yıl şampiyon olduğu Süper Lig'de hayal kırıklığı ile dolu bir sezonu geride bırakmaya hazırlanan Galatasaray'da önümüzdeki sezonun kadro yapılanmasının ilk ayağı Arda Turan olacak.

Sarı-kırmızılı takımdan Temmuz 2011'de Atletico Madrid için ayrılan 33 yaşındaki oyuncu, 9 yıl sonra özel bir kontratla geri dönecek.

İspanya'nın AS gazetesi, Barcelona macerası iyi geçmeyen Arda'nın Galatasaray ile 1+1 yıllık anlaşma sağladığını açıklarken garanti ücret almayacağını duyurdu. Buna göre deneyimli yıldız maç başı 200 bin TL, şampiyonluğun kazanılması durumunda ise 500 bin Euro prim alacak.