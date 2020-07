Adebayo Akinfenwa şampiyonluğunu Jurgen Klopp ile kutladı

İngiltere League One takımlarından Championship’e çıkma mücadelesi veren Wycombe Wanderers, Oxford United’ı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla Wycombe, tarihinde ilk kez 1. lige, yani Championship’e yükselme başarısını gösterdi.

Takımın 38 yaşındaki veteran oyuncusu Adebayo Akinfenwa, maç sonrası verdiği demeçte dört yıl önce yaptığı röportajı hatırlatarak sevincini ifade etti.

Akinfenwa, genellikle konsol oyunlarında güç değeri en yüksek oyuncu olarak sporseverlerin aklına kazındı. Yaklaşık 100 kiloluk, iri cüssesiyle tanınan oyuncu dört yıl önce aynı günde Legaue Two playoff finalinde AFC Wimbledon formasıyla Plymouth Argyle’e penaltıyı skora çevirmiş ve takımını League One’a çıkarmıştı. Maçın ardından verdiği röportajda ise, “Teknik olarak işsiz sayılırım. Bu yüzden herhangi bir menajer beni Whatsapp’tan arayabilir ve iş teklifinde bulunabilir” demişti.

2016’daki röportajına atıfta bulunan oyuncu, “Dört yıl önce burada, karşınızda durduğumda teknik olarak işsizdim. Şimdi ise beni arayabilecek tek menajer Klopp. Bu sayede birlikte şampiyonluğu kutlayabiliriz” diye konuştu. Kendine has stiliyle ün yapan Akinfenwa, Tanrı’ya imkansızı imkanlı yaptığını söyleyerek şükrettiğini belirtti.

Bu demecin ardından Liverpool ile bu sezon şampiyonluğa yürümeyi başaran Jürgen Klopp, Akinfenwa’yı Whatsapp üzerinden aradı. Başarılı Alman teknik direktör, maçı izlediğini ancak maç sonrası röportajını kaçırdığını ifade etti.

Bunun ardından Jordan Henderson ve bazı takım arkadaşlarının kendisine durumu anlattığını söyleyen Klopp, bunun üzerine Akinfenwa’yı aradığı söyledi. Şampiyon hoca yaptığı görüntülü aramada, “İçinden geçtiğimiz bu garip dönemde dahi, şampiyonluğu hakkını vererek kutlayacağına eminim” diyen Klopp oyuncuyu başarısından dolayı tebrik etti.

Are u crazyyyyyyy the man, the myth, the legend sent me a Watsapp. Today can't get any better. Thank you Klopp #YNWA #Beast20 #BeastMode we did it #champHereWeCome pic.twitter.com/9RgiKZkYt2

— daRealAAkinfenwa (@daRealAkinfenwa) July 13, 2020