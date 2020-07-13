Trabzonspor’un saç baş yolduran istatistiği! Öne geçtiği maçlarda…

Süper Lig’de nefes kesen bir şampiyonluk yarışının içindeki Trabzonspor, Başakşehir’in Konyaspor’a yenildiği haftada Denizlispor karşısında tarihi bir fırsat tepti.

Ege temsilcisi karşısında 1-0 öne geçen bordo mavililer, üstünlüğünü koruyamayınca sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı ve ligin bitimine 2 hafta kala lider Başakşehir ile puan farkını 1’e indirme şansını kaybetti.

Alınan bu sonucun ardından, bordo mavililer bu sezon öne geçtiği maçlarda puan kaybetme alışkanlığını da sürdürmüş oldu. Trabzonspor, bu sezon ilk golü attığı maçlarda üstünlüğünü korumayı başaramayarak toplam 27 puan kaybetti ve en fazla puan kaybeden takım oldu.

Denizlispor deplasmanından 2-1’lik mağlubiyetle ayrılan Trabzonspor 62 puanda kalırken, Konyaspor’a deplasmanda 4-3 yenilen lider Başakşehir ise 66 puanda kaldı. Bordo mavililer ligde bir sonraki maçında Konyaspor’u ağırlayacak. Başakşehir ise sahasında Kayserispor’u konuk edecek.