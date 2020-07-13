Trabzonspor maçı sonrası gözyaşlarını tutamadı! Nedenini açıkladı

Süper Lig’inm 32. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1 mağlup ederek ligde kalma yolunda avantaj yakaladı. Karşılaşmanın ardından sahanın ortasında gözyaşlarına boğulan Levent Kartop, bunun nedenini beIN Sports’a yaptığı açıklamada anlattı.

Maçın bitiş düdüğüyle birlikte neden gözyaşlarını tutamadığına açıklık getiren Levent Kartop “Oğlumun geçen hafta doğum günüydü. Ona galibiyeti armağan etmek istemiştim. Ancak olmadı. Bu hafta nasip oldu. Kusura bakmayın ağlıyorum” dedi.

Trabzonspor maçını da değerlendiren Levent Kartop, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen hafta iyi oynadık. Bu hafta da şampiyonluğa oynayan bir takımla karşılaştık. Oyunu bırakmadık. 1-0 yenik duruma düşünce mağlup olacağımızı düşünmedim. Daha iş bitmedi. Beraber oynamayı öğrendik. Bir senedir bu takımın içindeyim. Futbolcularla iyi bir birliktelik oluşturduk. Oyuncularımız da bizi mahcup etmedi. Bu takımı en iyi şekilde ligde tutup seneye çok daha iyi olacağız.”