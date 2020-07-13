Süper Lig’de 32. hafta puan durumu! Trabzon tarihi fırsatı kaçırdı…

Süper Lig’de 32’inci hafta hem şampiyonluk hem de düşme hattında inanılmaz sonuçlara sahne oldu.

Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Trabzonspor ise 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetti ve 62 puanda kaldı.

Son 2 haftaya girilirken Başakşehir haftaya oynayacağı Kayserispor maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Zirvedekileri yenerek haftayı 3’er puanla kapatan Denizlispor ve Konyaspor ateş hattında çok önemli bir virajı aldı.

Rize’nin Kasımpaşa’ya, Yeni Malatyaspor’un ise Beşiktaş’a kaybetmesi Konya ve Denizli’ye büyük avantaj sağladı. İşte Süper Lig’de dipte ve zirvedeki son durum…

SÜPER LİG’DE 32.HAFTA SONUÇLARI:

SÜPER LİG’DE 33.HAFTA FİKSTÜRÜ: