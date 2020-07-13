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Sözcü

Süper Lig’de 32. hafta puan durumu! Trabzon tarihi fırsatı kaçırdı…

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmaları bu akşam oynanan 5 maçla sona erdi. Şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir ve Trabzonspor 32. haftayı puansız kapattı. Lider Başakşehir'in puan kaybetmesini bekleyen Trabzonspor mağlup olarak tarihi bir fırsatı kaçırmış oldu.

23:23 -
Haberler Başakşehir
Süper Lig’de 32. hafta puan durumu! Trabzon tarihi fırsatı kaçırdı…

Süper Lig’de 32’inci hafta hem şampiyonluk hem de düşme hattında inanılmaz sonuçlara sahne oldu.

Konyaspor deplasmanında 4-3 kaybeden Medipol Başakşehir 66 puanda kaldı. Trabzonspor ise 1-0 önde götürdüğü maçı 2-1 kaybetti ve 62 puanda kaldı.

Son 2 haftaya girilirken Başakşehir haftaya oynayacağı Kayserispor maçını kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Zirvedekileri yenerek haftayı 3’er puanla kapatan Denizlispor ve Konyaspor ateş hattında çok önemli bir virajı aldı.

Rize’nin Kasımpaşa’ya, Yeni Malatyaspor’un ise Beşiktaş’a kaybetmesi Konya ve Denizli’ye büyük avantaj sağladı. İşte Süper Lig’de dipte ve zirvedeki son durum…

SÜPER LİG’DE 32.HAFTA SONUÇLARI:

SÜPER LİG’DE 33.HAFTA FİKSTÜRÜ:

32. hafta puan durumu sonuçlar süper lig
Son güncelleme: 23:29 13.07.2020