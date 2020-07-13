Sporsever’de gündem Formula 1, Wimbledon ve Diamond League: Ferrari’nin kabusu!

Sporsever'in yeni bölümünde Metin Aktaşoğlu ve Turan Bakülü spor dünyasına yansıyanları değerlendirdi. Formula 1'de sezonun ikinci yarışı olan Steiermark Grand Prix, Ferrari'nin kabus gibi başlangıcı, Wimbledon'ın ödül ücretlerini dağıtma kararı alması ve ilginç formatıyla pandemide yarışma yolu bulan Diamond League, Sporsever'de! Yayını dinlemek için yukarıdaki oynatıcıya tıklayabilirsiniz.

00:35 Formula 1’de ikinci yarış, Ferrari’nin kabusu ve Leclerc’in kabusa tüy dikmesi!

16:14 Wimbledon’dan tenisçilere maddi destek! Novak Djokovic vardı ne oldu?

21:03 Diamond League, pandemiye özel mesafeler, Noah Lyles ve Britney Spears’ın ortak yanılgısı!

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