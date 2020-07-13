Pota Altı’nda gündem Fenerbahçe Beko: Yeni transferler ve Kokoskov dönemi

Sözcü Skor'un yeni podcast programı PotaAltı'nın ilk bölümü yayında. Sözcü Skor Müdürü Mehmet Özen ve Sözcü gazetesi yazarı Devrim Demirel, basketbol gündemine değindi. Özen ve Demirel, Fenerbahçe Beko'daki yeniden yapılanma ve kabuk değiştirme sürecini masaya yatırdı. (Tüm detaylarıyla dinlemek için yukarıdaki ‘player’a tıklayın)

Kokoskov'un Obra dönemi sonrası en büyük şansı ne? Fenerbahçe Beko Final-Four hedefinin neresinde kaldı? Yeni transferlerin özellikleri neler? Sloukas neden ülkesine dönmek istiyor?

İşte sohbetten satır başları:

Fenerbahçe Beko'da önce koçu konuşmak lazım. Bana göre Kokoskov ismi sürpriz oldu. Çok iyi bir koç öncelikle onu söylemek lazım. Tek soru işareti şu: Bugüne kadar hiçbir yarışmacı Avrupa kulüp takımı çalıştırmadı. Kokoskov sürpriz oldu ama yanlış değil bence.

Obradovic tarzı takım yerine, farklı bir takıma dönüş izleri taşıyor ilk transferler. Gherardini'nin organizasyonun başında kalması çok önemli bir faktör. Obradovic'in bıraktığı takımlar enkaza dönüştü genelde. Enkaza dönüşmeyen tek bir takım var. O da Benetton. Çünkü genel menajer Gherardini idi.

Erdem Can çok karakterlidir. Beni koç yapmadılar vs demez. Kokoskov'a da aynı şekilde yardımcı olacaktır.

Hamilton şut özelliği olmayan çok atletik bir oyuncu. Ama Eurolig seviyesinde ilk defa oynayacak.

Obradovic'in aksine Kokoskov'un NBA'e yakın daha hızlı daha atletizme dayalı bir basketbol oynayacağını düşünüyorum.

Ulanovas'ın savunma özellikleri de çok iyi, ayrıca iyi de bir üçlükçü.

15 milyonluk bütçe Fenerbahçe'yi bir tık alt oyunculara yöneltti.

Eksik görülen kısım 1 numara pozisyonu. Sloukas'ı bekliyorlar. Kendisinin ailevi problemleri var.

CSKA, Real Madrid, Barcelona ile aynı seviyedeydi. Bir tık alta düştü. Ama bu Fenerbahçe'nin Final-Four'a gidemeyeceği anlamına gelmez. Takım kimyasını iyi oluşturursan elindeki kadro her şeyi yapabilir.

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