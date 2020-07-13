ÖZET: Malatyaspor Beşiktaş maç özeti! Kartal’dan kritik galibiyet!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam Yeni Malatyaspor sahasında Beşiktaş’ı ağırladı. Zorlu mücadelede iki ekip karşılıklı pozisyonlara girerken, maçın 90 dakikası sonrasında gülen taraf 1-0’lık skor ile Beşiktaş oldu. Maçın tek golü 52. dakikada Caner Erkin’den geldi. Siyah beyazlılar bu skorla ligin bitimine son iki hafta kala önemli bir galibiyet elde etmiş oldu. Malatyaspor Beşiktaş maçının geniş özetini ve gollerini izlemek için aşağıda paylaştığımız özet linkine bakabilirsiniz. İşte Malatyaspor Beşiktaş maçı özeti ve maç sonu notları…

MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

MALATYASPOR – BEŞİKTAŞ: 0-1

Süper Lig’de 3’üncülük mücadelesi veren Beşiktaş, Yeni Malatyaspor deplasmanında 3 puanı tek golle kazandı. Ligde Sivasspor ile birlikte 3’üncülük yarışı veren siyah beyazlılar 2 hafta kala iddiasını sürdürmeyi başardı. Ligde kalma mücadelesi veren Yeni Malatyaspor Beşiktaş’a karşı tek golle kaybederek ağır bir yara aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ikinci yarının hemen başında Beşiktaş penaltı kazandı. 49’uncu dakikada VAR incelemesi sonrasında Caner’in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle’un Gökhan’a faul yaptığını tespit etti ve penaltı kararı verdi.

Penaltı atışını kullanan Caner Erkin, kaleciyi ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. Beşiktaş bu skorla 3 puanı hanesine yazdırdı ve puanını 56’ya çıkarıp Sivasspor takibini sürdürdü. Yeni Malatyaspor ise bitime 2 hafta kala 32 puanda 15’inci sırada kaldı.