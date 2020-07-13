ÖZET: Konyaspor Başakşehir geniş maç özeti! Konya’da 7 gollü müthiş maç!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam Konyaspor sahasında Başakşehir’i ağırladı. Lig’de şampiyonluk yarışında lider durumda olan Başakşehir bu akşamki Konya deplasmanından şok bir malubiyetle döndü. Maçtan 4-3’lük skor ile mağlup ayrılan Başakşehir 66 puanda kalırken, düşme hattındaki Konyaspor ise puanını 33’e yükseltti. Konyaspor Başakşehir maçının geniş özetini ve gollerini izleme sayfasını haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. İşte maçın özet görüntüleri…

KONYASPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

KONYASPOR- BAŞAKŞEHİR: 4-3

Süper Lig 32. hafta karşılaşmasında kümede kalma mücadelesi veren İttifak Holding Konyaspor ile şampiyonluk yolundaki Medipol Başakşehir kozlarını paylaştı.

Edin Visca’nın 3. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Başakşehir, bu golden sonra dağıldı. Oyunun kontrolünü elinde tutamayan İstanbul ekibi, 24. dakikada Farouk Miya’nın golüne engel olamadı ve skor 1-1’e geldi.

Beraberlik golünün ardından demoralize olan Başakşehir, 28’de Ömer Ali Şahiner’in şık golüyle 2-1 geriye düşerken, 45+1’de bir kez daha sahneye çıkan Miya ilk yarının skorunu 3-1 olarak belirleyen isim oldu.

Başakşehir’in kazandığı penaltıda topa elle müdahale eden Miya, takımının ilk ve üçüncü golüne imza atarken ikinci golde de pozisyonu hazırlayan isim olarak hatasını telafi etmeyi başardı.

İkinci yarıda Başakşehir farkı azaltmak için rakip kaleye yüklenirken, Konyaspor ise boşlukları değerlendirmeye çalıştı. Dakikalar 70’i gösterirken Senegalli golcü Demba Ba’nın kafa golüyle Başakşehir skoru 3-2’ye getirdi.

İkinci yarıda müthiş bir performans sergileyen ve inanılmaz bir geri dönüşe imza atan Başakşehir 77’de Elia ile maça 3-3’lük beraberliği getirirken, peri masalı 86’da sona erdi. Robinho’nun kaptırdığı topta kontra atağa kalkan Konyaspor, Skubic’in attığı golle yeniden 4-3’lük üstünlüğü sağladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Konyaspor mücadeleyi 4-3 kazandı ve 12 maç sonra yenilen lider Medipol Başakşehir, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansını tepti. İstanbul ekibi 66 puanda, Denizlispor’a 2-1 yenilen Trabzonspor ise 62 puanda kaldı. Başakşehir, Konyaspor karşısında galip gelseydi matematiksel olarak şampiyon olacaktı.

Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise puanını 33 yaptı ve 13. sıraya yükselerek nefes aldı. Başakşehir, cumartesi günü kümede kalma hesapları yapan bir başka ekip Kayserispor’u konuk ederken Konyaspor deplasmanda Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir ligdeki son maçında ise Kasımpaşa ile mücadele edecek.