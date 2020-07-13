ÖZET: Denizlispor Trabzonspor maç özeti! Trabzonspor deplasmanda yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftası bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı. Gecenin dikkat çeken maçlarından biri de Denizlispor ile Trabzonspor arasında oynandı. Denizlispor sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 2-1’lik skor ile yenmeyi başardı. Trabzonspor bu yenilgiyle birlikte liderle arasındaki puan farkını bire indirme fırsatını tepmiş oldu. Denizlispor Trabzonspor maçından önemli anların ve gollerin yer aldığı özet görüntülerini haberimizden görebilirsiniz. İşte Denizlispor Trabzonspor maçının geniş özeti…

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

DENİZLİSPOR – TRABZONSPOR: 2-1

Süper Lig’in 32. haftasında şampiyonluk yarışındaki Trabzonspor, deplasmanda ligde kalma savaşı veren Denizlispor ile karşılaştı. Öne geçtiği karşılaşmada rakibinin ikinci yarıdaki gollerine engel olamayan Trabzonspor, mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı.

Trabzonspor, lider Medipol Başakşehir’in Konya’da mağlup olduğu haftada, puan farkını bire indirme şansını kullanamadı. Maçın 14. dakikasında öne geçen, iki topu direkten dönen Trabzonspor, Denizli deplasmanından puansız döndü.

Kayserispor’un berabere kaldığı, Çaykur Rizespor’un mağlup olduğu karşılaşmada güçlü rakibini mağlup eden Denizlispor ise, düşme hattında rahat bir nefes aldı. Soyunma odasına yenik giren Ege ekibi, ikinci yarıda bulduğu fırsatları gole çevirerek üç puana uzandı.

Trabzonspor’da Nwakaeme ve Sörloth’un etkisiz oyunu, bordo-mavililerin hücum bölgesinde etkinliğini azalttı. Yorulan Sosa’nın da çıkması ile son 20 dakikada oyun kurmakta zorlanan Trabzonspor, organize atak geliştirmedi.

Bu galibiyetle puanını 35 yapan Denizlispor, düşme hattı ile arasındaki puan farkını üçe çıkardı. 62 puanda kalan Trabzonspor ise son iki haftaya lider Medipol Başakşehir’in 4 puan gerisinde girdi.

Trabzonspor, son iki maçında Konyaspor ve Kayserispor ile, Denizlispor ise Alanyaspor ve Ankaragücü ile karşılaşacak.