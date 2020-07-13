Michael Frey Fenerbahçe’ye geri döndü!

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg’de forma giyen Michael Frey, kiralık sözleşmesi sona erince Fenerbahçe’ye geri döndü.
Am Sonntag kamen Mannschaft und Staff nochmal zusammen. Für die Akteure, deren Vertrag ausgelaufen ist, gab es noch ein Dankeschön.
Mit dem einen oder anderen Spieler steht der Verein aktuell allerdings noch in Gesprächen.
https://t.co/XRSjD99x6w#fcn pic.twitter.com/xIpdLR7eq2
— 1. FC Nürnberg (@1_fc_nuernberg) July 13, 2020
2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer edilen ancak beklenilen performansı gösteremeyince sezon başında kiralanan 25 yaşındaki İsviçreli golcü, Alman ekibiyle sezonu tamamladıktan sonra sarı lacivertli kulübün yolunu tuttu.
Nürnberg kulübü, Frey’in 3,5 milyon euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.
İsviçreli forvet bu sezon Bundesliga 2’de oynadığı 29 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.