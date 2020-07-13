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Michael Frey Fenerbahçe’ye geri döndü!

Fenerbahçe'nin sezon başında Nürnberg'e kiraladığı forvet Michael Frey, sarı lacivertli kulübe geri döndü.

SKOR DIŞ HABER
18:24 -
Haberler Fenerbahçe
Michael Frey Fenerbahçe’ye geri döndü!

Almanya Bundesliga 2 takımlarından Nürnberg’de forma giyen Michael Frey, kiralık sözleşmesi sona erince Fenerbahçe’ye geri döndü.

2018 yılında Fenerbahçe’ye transfer edilen ancak beklenilen performansı gösteremeyince sezon başında kiralanan 25 yaşındaki İsviçreli golcü, Alman ekibiyle sezonu tamamladıktan sonra sarı lacivertli kulübün yolunu tuttu.

Nürnberg kulübü, Frey’in 3,5 milyon euro’luk satın alma opsiyonunun kullanılmadığını açıkladı.

İsviçreli forvet bu sezon Bundesliga 2’de oynadığı 29 maçta 4 gol atıp 5 asist yaptı.

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