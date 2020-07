Manuel Neuer’den skandal hareket! Irkçı sözlerle dolu şarkıyı söyledi…

Bundesliga takımlarından Bayern Münih’in ve Alman Milli Futbol Takımı’nın kalecisi Manuel Neuer, tatilini yaptığı Hırvatistan’da söylediği ırkçı şarkılarla Almanya gündemine oturdu. FC Bayern Münih’in 34 yaşındaki başarıları kalecisi Twitter’dan yayılan görüntüleri sonrası, futbol kariyeri ve rol modeli olarak gösterildiği Almanya’da tartışılmaya başladı.

Manuel Neuer singing “Lijepa Li Si” is a unique thing to see.

Maybe he’s preparing for the Eternal Derby? pic.twitter.com/rXbEnNMARQ

— Croatian Football (@CroatiaFooty) July 12, 2020