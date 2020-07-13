Manchester City, CAS davasını kazandı! 2 yıllık ceza kaldırıldı!

Manchester City, UEFA’ya karşı CAS davasını kazandı ve City’nin 2 yıllık Avrupa’dan men cezası kaldırıldı. City’ye verilen 30 milyon Euro para cezası ise 10 milyon Euro’ya düşürüldü.

Böylece Manchester City, UEFA’nın verdiği cezanın kalkmasıyla birlikte önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.

Manchester City’den yapılan açıklamada şöyle:

“Avukatlarımız henüz CAS’ın gerekçeli kararını görmedi ancak 2 yıllık men cezasının kaldırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kulüp, bugünkü kararın eldeki kanıtlar yönünde verilmesinden memnundur. Kulübümüz, avukatları ve hukuk danışmanlarına teşekkürlerini sunar.”

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UEFA’dan karar sonrası yapılan açıklamada ise, “CAS komisyonu, Finansal Kontrol Kurulu’nun bu özel davada ortaya sunduğu delil yetersiz olduğu ve ihlal iddialarının çoğunun 5 yıllık zaman aşımına uğradığı gerekçesiyle cezayı kaldırmıştır” denildi.

NEDEN CEZA ALMIŞTI?

Manchester City, 2012-2016 yılları arasında FFP’ye uymadığı, belgeleri farklı gösterdiği ve kulübe çeşitli yollarla para verildiğine dair olarak 2 yıl men cezası almıştı. Ayrıca, 30 milyon Euro da para cezası kesilmişti.