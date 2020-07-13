Malatyaspor Beşiktaş maçı canlı izle! Maç kaç kaç? Beşiktaş Malatya canlı skor!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Yeni Malatyaspor’a konuk oluyor. Lig’de 53 puanla 4. sırada yer alan Beşiktaş, 13. sıradaki 32 puanlı Malatyaspor’u yenerek avrupaya gitmeyi garantilemenin peşinde. Malatyaspor Beşiktaş karşılaşmasını canlı takip etmek isteyen futbolseverler sayfamızdan canlı yayın linkine ve canlı skor takip ekranına ulaşabilirler. İşte maçtan notlar…

MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE

BEŞİKTAŞ EKSİK ÇOK

Beşiktaş'ta bu maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sezonu kapatan Douglas'ın yanı sıra Adem Ljajic, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Boateng ve cezalı olan Atiba Hutchinson, Malatya deplasmanında forma giyemiyor.

İKİ TAKIM 6. KEZ

Yeni Malatyaspor ile bugüne kadar 5 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş 7 kez gol sevinci yaşarken, Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.