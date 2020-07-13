Kadıköy’de esmer günler

Ömer Faruk, 16 yaşında. Fenerbahçe U 19 takımıyla 14 maça çıkmış, 2 golü var. Sivasspor gibi kritik maça, onu onbirde başlatmak cesur karar. Tebrik ederim. Ömer Faruk'un önünde çok uzun yol var. Başarılar.

Gelelim Fenerbahçe takımına. Gol yeme alışkanlığı bütün hızıyla devam ediyor. Savunmanın ortası tam bir piknik alanı. Bir mangal eksik! Ozan, yenilen 2 golde büyük zaaf gösterdi. Sivasspor Kone'nin penaltısıyla 1-0 öne geçtikten sonra her anlamda kontrollü oynarken Samassa'nın büyük hatasıyla, Deniz golü attı. Fenerbahçe bir anda kendine gelir gibi oldu.

Kalecilerin hatası bazen moral kondisyonunuzda kıIrılmaya yol açar, onu yaşadı Sivasspor.

Rakip yarı sahada oyunu çabuklaştıran Fenerbahçe, çok pozisyon zenginliği yaratamadı. Ayakları iyi, ligin çabuk oyuncularından Emre, ikinci golü kaydederken devreyi de kapattı. İkinci yarının hemen başında, Emre veya Mert Hakan, ayrı iki pozisyonu değerlendirseler maç çok erken bitebilirdi.

Topu al, düzelt, kanada ver, Hasan Ali veya Dirar orta yapsın. Ama bu işler o kadar ağır oluyor ki, mevsim değişiyor sanki. Sivasspor, yüksek grafik çizdiği dönemlerde iyi kapanıyor ve mükemmel kontrataklar yapıyordu. Dün, bu günlerden örnekler verirken, kendi yarı sahasında kapanan rakibe karşı alternatif üretemeyen Fenerbahçe, gol umudunu iki şeye bağladı. Duran toplar ve veda maçlarını oynayan Emre Belözoğlu.

Olmadı, yine istediğini alamadı, Fenerbahçe.