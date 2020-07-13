Joachim Löw açıkladı! Türkiye, Almanya’ya konuk olacak! İşte hazırlık maçının tarihi

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw Almanya Futbol Federasyonu’nun resmi iletişim kanallarında yayınlanan açıklamalarda bulundu ve Almanya – Türkiye hazırlık maçının müjdesini verdi.

Müsabakanın 7 Ekim 2020’de Köln’ün ev sahipliğinde oynanacağı açıklanırken Almanya 11 Kasım 2020’de ise Leipzig’de Çekya ile bir hazırlık maçı daha yapacağı duyuruldu.

Löw iki karşılaşmayı değerlendirirken Uluslar Ligi’nde oynayacakları maçlar öncesinde bu iki maçın önemli bir gösterge olacağını ifade etti.

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw açıkladı! Köln’de 7 Ekim 2020’de Türkiye ile Almanya hazırlık maçında bir araya gelecek. Löw maçın seyircili oynanmasını umduklarını da ifade etti. https://t.co/aLDN2ZXBnS — SKOR (@SozcuSkor) July 13, 2020

Başarılı teknik direktör aynı zamanda bu iki maçın seyircili olarak oynanmasını umduklarının da altını çizdi.