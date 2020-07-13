Hüseyin Çimşir: Demek ki bu işi çok fazla beceremedim

Süper Lig’in 32. haftasında Denizlispor’a deplasmanda konuk olan Trabzonspor, rakibine 2-1 mağlup olarak Medipol Başakşehir ile puan farkını bire indirme şansını değerlendiremedi. Maçın ardından beIN Sports’a konuşa Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, üzgün olduklarını söyledi.

Trabzonspor camiasından ve taraftarından özür dileyen Hüseyin Çimşir “Elimize geçen fırsatı kullanamadık. Maç hakkında çok konuşulacak bir şey yok. Yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. İki maçımız kaldı. Kalan iki maçımıza bakacağız. Yaşayıp göreceğiz. Oyuncuyu suçlayacak durumda değilim. Bir hata varsa bu benimle alakalıdır. Demek ki bu işi çok fazla beceremedim. Sıkıntılar yaşadım. Bununla ilgili başka bir şey söylemeyeceğim” dedi.