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Gökhan Gönül’den transfer açıklaması: Ne söz verdiysem onu yapıyorum

Yeni Malatyaspor karşılaşmasına kaptan olarak çıkan ve takımına penaltı kazandıran Gökhan Gönül, galibiyet sonrasında konuşarak transfer sorusuna cevap verdi.

23:32 -
Haberler Beşiktaş
Gökhan Gönül’den transfer açıklaması: Ne söz verdiysem onu yapıyorum

Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor’u 1-0 yenerek 3. sıra için iddiasını sürdüren Beşiktaş’ta Gökhan Gönüş karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

Transfer konuları hakkında konuşmayacağını vurgulayan Gönül, “Bir şekilde hedefimiz var. Beşiktaş Kulübü olarak bir hedef varsa bunun için elimizden gelen her şeyi son ana kadar yapmak zorundayız. İki hafta kaldı, ligi bakalım nerede bitireceğiz? Transfer konusunda hiç konuşmuyorum, cevap vermiyorum. Benim işim sahada futbol oynamak, Beşiktaş’ın kontratlı oyuncusuyum. Ne söz verdiysem onu yapıyorum. Şu an için bir şey yok, sezon bittikten sonra ne olur, göreceğiz” ifadelerini kullandı.

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