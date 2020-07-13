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Sözcü

Fenerbahçe’de sakatlık şoku: Falette ve Tolgay…

Fenerbahçe, futbolcusu Tolgay Arslan’ın ayak bileğinde, Simon Falette’in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiğini açıkladı. Tedavisine başlanan iki ismin hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

15:23 -
Haberler Fenerbahçe
Fenerbahçe’de sakatlık şoku: Falette ve Tolgay…

Süper Lig’de sezonu üçüncü sırada bitirme hedefinden son olarak Sivasspor’a mağlup olarak uzaklaşan ve hafta sonu Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolgay Arslan'ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Falette'in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği duyuruldu.

Falette'te yırtık veya kopma olmadığı belirtilirken söz konusu futbolcuların tedavisine de başlandığı belirtildi. İki oyuncunun Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.

Fenerbahçe Simon Falette Tolgay Arslan
Son güncelleme: 15:29 13.07.2020