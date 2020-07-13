Fenerbahçe’de sakatlık şoku: Falette ve Tolgay…

Süper Lig’de sezonu üçüncü sırada bitirme hedefinden son olarak Sivasspor’a mağlup olarak uzaklaşan ve hafta sonu Beşiktaş’a konuk olacak olan Fenerbahçe'ye iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Tolgay Arslan'ın eski bağ yırtığının bulunduğu ayak bileğinde, Falette'in ise kalça eklemi etrafında ödem tespit edildiği duyuruldu.

Falette'te yırtık veya kopma olmadığı belirtilirken söz konusu futbolcuların tedavisine de başlandığı belirtildi. İki oyuncunun Beşiktaş derbisine yetişip yetişmeyeceği henüz bilinmiyor.