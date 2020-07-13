CANLI | Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Süper Lig’in 32. haftasında Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Maçın başlama saati 21.00. Ev sahibi takım 32 puanla 13. sırada yer alırken, konuk ekip 53 puanla 4. sırada bulunuyor. Her iki takım da son maçlarından galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş; Galatasaray, Alanyaspor ve Fenerbahçe’nin yenildiği haftada 3. sıra için Sivasspor’u takibini sürdürmek istiyor. Siyah-beyazlılar maçı kazanırsa rakibiyle farkı 1’de tutacak. Yeni Malatyaspor ise tehlike hattının 1 puan üzerinde bulunuyor. Zorlu rakibi karşısında en az 1 puan hedefleyen Hikmet Karaman’ın öğrencileri, diğer maçlardan alınacak skorlara göre tehlike hattına girebilir.

YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut.

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N’Koudou, Boyd, Diaby

TEKNİK DİREKTÖR: Sergen Yalçın

STAT: 21.00

SAAT: Yeni Malatya Stadı

HAKEM: Fırat Aydınus

YAYIN: beIN Sports 2

BEŞİKTAŞ EKSİK ÇOK

Beşiktaş’ta bu maç öncesinde eksik oyuncuların çokluğu dikkat çekiyor. Sezonu kapatan Douglas’ın yanı sıra Adem Ljajic, Umut Nayir, Gökhan Gönül, Burak Yılmaz, Boateng ve cezalı olan Atiba Hutchinson, Malatya deplasmanında forma giyemiyor.

İKİ TAKIM 6. KEZ

Yeni Malatyaspor ile bugüne kadar 5 kez karşılaşan siyah-beyazlılar, bu mücadelelerden 1 beraberlik, 1 mağlubiyet ve 3 galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda Beşiktaş 7 kez gol sevinci yaşarken, Yeni Malatyaspor ise 5 kez fileleri havalandırdı.