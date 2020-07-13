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CANLI YAYIN | İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir

Süper Lig 32. haftasında lider Medipol Başakşehir, küme düşme hattındaki Konyaspor'a konuk oluyor. Başakşehir galip gelmesi halinde, aynı saatte başlayacak Trabzonspor'un maçından çıkacak sonuca göre şampiyonluğunu ilan edebilir. Canlı yayın anlatımını haberimizde bulabileceğiniz maçın tüm detayları 'Skor'da...

20:12 -
Haberler Başakşehir
CANLI YAYIN | İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile lider Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21:00’da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Zorlu maç öncesinde 66 puanla lider konumda bulunan Başakşehir, Konyaspor’u mağlup ettiği takdirde, Trabzonspor’un yenilmesi halinde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer sonuçların tamamı şampiyonluk yarışını son 2 haftaya taşıyacak.

Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada yer alıyor ve ligin bitimine kısa bir süre kala kayıp yaşamak istemiyor.

KONYASPOR’UN 11’İ: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

BAŞAKŞEHİR’İN 11’İ: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKİR)

  • MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER
  • Süper Lig tarihinde Başakşehir ile oynadığı ilk maçı kazanan Konyaspor (Ekim 2007’de 3-2), daha sonraki 16 karşılaşmada rakibini mağlup edemedi (7B 9M).
  • Konyaspor deplasmanında çıktığı son üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Başakşehir (1B), daha önceki beş karşılaşmada tek galibiyet alabilmişti (3B 1M).
  • Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçından iki galibiyet çıkaran Konyaspor (1B), sezonun ilk 12 iç saha karşılaşmasının sadece birini kazanabilmişti (6B 5M).
  • Deplasmanda iki maçtır galip gelen Başakşehir, bu sezon Süper Lig’de üst üste üç dış saha maçı kazanamadı.
  • İstanbul takımlarını konuk ettiği son beş Süper Lig maçının dördünde gol atamayan Konyaspor (1G 2B 2M), tek galibiyetini son karşılaşmada Fenerbahçe’yi yenerek aldı (1-0).
İttifak Holding Konyaspor Medipol Başakşehir süper lig
Son güncelleme: 20:31 13.07.2020