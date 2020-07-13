CANLI YAYIN | İttifak Holding Konyaspor – Medipol Başakşehir

Süper Lig’in 32. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile lider Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda saat 21:00’da başlayacak maçı, hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Zorlu maç öncesinde 66 puanla lider konumda bulunan Başakşehir, Konyaspor’u mağlup ettiği takdirde, Trabzonspor’un yenilmesi halinde ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek. Diğer sonuçların tamamı şampiyonluk yarışını son 2 haftaya taşıyacak.

Kümede kalma mücadelesi veren Konyaspor ise 30 puanla 17. sırada yer alıyor ve ligin bitimine kısa bir süre kala kayıp yaşamak istemiyor.

KONYASPOR’UN 11’İ: Ertuğrul, Skubic, Uğur, Anicic, Alper, Volkan, Jonsson, Milosevic, Miya, Hadziahmetovic, Ömer Ali

BAŞAKŞEHİR’İN 11’İ: Mert, Caiçara, Epureanu, Skrtel, Clichy, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Aleksic, Crivelli, Demba Ba

KONYASPOR-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE (ÜYELİK GEREKİR)