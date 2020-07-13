CANLI | Kayserispor-Gaziantep FK

Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 18.30. Ev sahibi takım 31 puanla 16. sırada yer alırken, konuk ekip 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Kayserispor geçen hafta Rizespor’a duraklamalarda yediği gollerle 3-2 mağlup olurken, Gaziantep FK da Konyaspor’u sahasında 3-1 yendi.
KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Emre, Ddedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Enver, Pedro Henrique, Kravets
TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki
GAZİANTEP FK: Günay, Kana Biyik, Morais, Tosca, Oğuz, Djilobodji, Nogueira, Furkan, Kenan, Maxim, Muhammet
TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica
STAT: 18.30
SAAT: Kadir Has Stadı
HAKEM: Halil Umut Meler
YAYIN: beIN Sports 2
Kayserispor’da cezalı Campanharo ve sakatlığı bulunan Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor. Gaziantep FK’da ise Diarra’nın sakatlığı sürüyor.