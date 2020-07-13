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CANLI | Kayserispor-Gaziantep FK

Süper Lig 32. haftasında küme düşmeme yarışı veren Kayserispor, ligde Avrupa iddiası kalmayan ve düşme korkusu da olmayan Gaziantep FK'yı konuk ediyor. Kayserispor geçen haftaki Rizespor yenilgisini unutturarak 3 almak ve diğer sonuçlara göre tehlike hattından çıkmak istiyor. Maçın detayları haberimizde...

17:34 -
Haberler Futbol
CANLI | Kayserispor-Gaziantep FK

Süper Lig’in 32. haftasında Kayserispor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek. Kadir Has Stadı’ndaki mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Maçın başlama saati 18.30. Ev sahibi takım 31 puanla 16. sırada yer alırken, konuk ekip 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Kayserispor geçen hafta Rizespor’a duraklamalarda yediği gollerle 3-2 mağlup olurken, Gaziantep FK da Konyaspor’u sahasında 3-1 yendi.

KAYSERİSPOR GAZİANTEP FK MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

KAYSERİSPOR: Lung, Kvrzic, Diego, Sapunaru, Emre, Ddedje, Hasan Hüseyin, Mensah, Enver, Pedro Henrique, Kravets

TEKNİK DİREKTÖR: Robert Prosinecki

GAZİANTEP FK: Günay, Kana Biyik, Morais, Tosca, Oğuz, Djilobodji, Nogueira, Furkan, Kenan, Maxim, Muhammet

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

STAT: 18.30

SAAT: Kadir Has Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

YAYIN: beIN Sports 2

İKİ TAKIMDAKİ EKSİKLER

Kayserispor’da cezalı Campanharo ve sakatlığı bulunan Yasir Subaşı dışında eksik bulunmuyor. Gaziantep FK’da ise Diarra’nın sakatlığı sürüyor.

Gaziantep FK kayserispor süper lig
Son güncelleme: 17:36 13.07.2020