CANLI | Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçı canlı izle

Kasımpaşa Çaykur Rizespor maçını SKOR’dan dakika dakika canlı olarak takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 32. haftasının kritik mücadelesinde Kasımpaşa, sahasında Çaykur Rizespor’u ağırlıyor. Kasımpaşa topladığı 36 puanla nispeten rahat bir konumda olsa da 32 puanlı Çaykur Rizespor ateş hattının yalnızca 1 puan üzerinde yer alıyor.

İŞTE İLK 11’LER:

Kasımpaşa: Ramazan, Hadergjonaj, Meriah, Brecka, Haddadi, Tirpan, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Thiam, Gohou

Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Fernandes, Burak, Talbi, Alberk, Diomande, Oğuz, Boldrin, Garmash, Skoda

KASIMPAŞA ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 18.30’da başlayacak. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kasımpaşa-Çaykur Rizespor maçı bu akşam saat 18:30’da Bein Sports 1’den canlı yayınlanacak.

3 PUANLA DÖNMENİN HEDEFİ

Süper Lig’de 8 maçlık yenilmezlik serisi Beşiktaş karşısında son bulan Kasımpaşa, 32. haftaya 36 puanla 11. sırada girdi. Çaykur Rizespor ise geçtiğimiz hafta Hes Kablo Kayserispor’u son dakikalarda attığı gollerle 3-2 yendi ve moral depoladı. 32 puanla tehlike hattının 1 basmak üstünde bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul’dan 3 puanla dönerek, ligde kalma iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Lacivert-beyazlı takımda sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Zvonimir Sarlija, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Konuk Çaykur Rizespor’da ise sakatlıkları süren Abarhoun ve Umar mücadelede forma giyemeyecek. Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Moroziuk, Tunay Torun ve Gökhan Akkan’ın, Kasımpaşa maçı kafilesine dahil edilmelerine rağmen forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Rize’de oynanan karşılaşmayı Kasımpaşa 3-0 kazanmıştı.