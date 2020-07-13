CANLI | Denizlispor Trabzonspor maçı canlı izle

Yukatel Denizlispor Trabzonspor maçını SKOR’dan canlı olarak takip edebilirsiniz… Süper Lig’in 32. hafta mücadelesinde bordo mavililer Denizli deplasmanına çıkıyor. Alanyaspor, Ankaragücü ve Antalyaspor önünde puan kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yalan alan Trabzonspor’un kalan maçları kazanmak ve Başakşehir’in puan kaybını beklemekten başka şansı yok.

32 puanla düşme hattında bulunan Denizlispor’da ise kritik 90 dakika sonunda 3 puanı alıp ateş hattından uzaklaşmanın planları yapılıyor. Şampiyonluk yarışında son şanslarını değerlendirmek isteyen Trabzonspor mutlak galibiyet hedefliyor.

İŞTE İLK 11’LER:

YUKATEL DENİZLİSPOR: Hüseyin, Zeki, Mustafa, Oğuz, Bergdich, Sackey, Murawski, Recep, Aissati, Sacko, Rodallega

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Da Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth

Denizlispor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Süper Lig’in 32. haftasında yarın Denizli Atatürk Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

DENİZLİSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE LİNKİ İÇİN TIKLAYIN. (Üyelik gerektirir)

TRABZON DENİZLİ DEPLASMANINDA 10 KEZ KAZANDI

Trabzonspor, Denizli’de oynanan karşılaşmalarda da daha fazla galibiyet alan taraf oldu. Bordo-mavililer, 19 karşılaşmanın 10’unda sahadan galibiyetle ayrıldı. 5 maç Denizlispor’un üstünlüğü ile sona ererken, taraflar 4 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

TRABZONSPOR’UN SON YENİLGİSİ DENİZLİ’YE

Bordo-mavililer, bu sezon ligde son yenilgisini 9 sezon sonra karşılaştığı Yukatel Denizlispor karşısında 15. haftada sahasında 2-1’lik sonuçla aldı. Yukatel Denizlispor karşılaşmasının ardından Karadeniz ekibinin bileğini, 146 gündür hiçbir takım bükemedi. Trabzonspor, Yukatel Denizlispor maçının ardından ligde oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik aldı.

KUPADA DA ÇİMŞİR İLE KAYBETTİ

Ligde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Yukatel Denizlispor’a mağlup olan Trabzonspor, Hüseyin Çimşir ile kupada rakibine kaybetti. Hüseyin Çimşir yönetiminde ligde 8 galibiyet, 6 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmeyen Karadeniz ekibi, sadece Yukatel Denizlispor’a Ziraat Türkiye Kupası’nın son 16 turunda mağlup oldu. Denizli’de oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-0’lık bordo-mavili takımın mağlubiyeti ile sona erdi.

İlk maçta Trabzonspor’un 2-0’lık üstünlüğü nedeniyle uzatmaya giden karşılaşmanın penaltı atışları sonucunda bordo-mavililer, rakibini eleyerek bir üst tura yükseldi. Trabzonspor, bu sezon finale yükseldiği kupada oynadığı 8 maçta da tek yenilgisini Ege temsilcisi karşısında aldı.

DENİZLİSPOR’UN KADROSUNDA 5 ESKİ TRABZONSPOR’LU

Yukatel Denizlispor’un kadrosunda daha önce Trabzonspor’da forma giyen oyuncuların sayısı fazlalığıyla dikkati çekiyor. Ege ekibinde Mustafa Yumlu, Zeki Yavru, Olcay Şahan, Ogenyi Onazi ve Hugo Rodallega daha önce bordo-mavili takımda forma giymişti. Rodallega, lig maçında 2-1’lik galibiyette takımının gollerini kaydetmişti.