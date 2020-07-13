Altyapıyı kapatın

Fenerbahçe'nin kapısına şans bir kez daha geldi ama sarı-lacivertliler yine elinin tersiyle “Ben Şampiyonlar Ligi falan istemem” dedi.

Sivasspor ve Beşiktaş'ı yensen kulübün bütçesine en az 30 milyon Euro para girme ihtimali vardı. Bu Fenerbahçe'yi ne kadar rahatlatacaktı ama kadroyu yapanlar ve takımı maça hazırlayanlar bunun bilincinde değilmiş.

Ozan Tufan'ın stoperde ne işi var. Tamam Gençlerbirliği maçının içinde gidişata göre değişiklik yaptın da ligin en organize hücumcu takımlarından Sivasspor'a karşı stoperde Ozan Tufan'la başlamak hangi futbol aklının fikriydi? Bu takımın futbol aklına ihtiyacı var. Bunu her yazımızda biz belirtmekten insanlar okumaktan sıkıldı ama bunu söylemeliyiz. Umarım yönetim yeni sezon için bu eleştirileri dikkate alıyordur. Aylardır teknik direktör yok. Tahir Karapınar'sa ona, değilse Emre Belözoğlu'na soruyorum: Hangi akılla Ozan'ı orada oynatıyorsunuz? Gustavo'yu orta sahada değerlendirelim diye Ozan'ı en iyi bölgesinden alıyorsunuz. Maç sonu bir de şikayet ediyorsunuz bu konuda. Hiç inandırıcı değilsiniz. Resmen Fenerbahçelilerin aklıyla dalga geçiliyor.

Sonra Merih Demirallar neden Fenerbahçe'den kaçıyor!

Fenerbahçe 1 senedir orta sahadan stopere adam devşiriyor. Asla ama asla altyapı akıllara gelmiyor. Nasıl bir kulübün altyapısı savunma içi devreye girmez. Gürkan Başkan ile Cenk Alptekin, Fenerbahçe altyapısının yıldızları konumunda. Bu isimleri Avrupa'nın önemli scaoutları takip ediyor. Gürkan Başkan sakatlıktan çıktığı için oynamamasını anlayışla karşılarım ama Cenk'in kadroya bile yazılmamasını kabul edemem. Bu oyuncular oynayıp en fazla ne yaparlardı, Jailson ve Ozan kadar hata yaparlardı. Belki de yapmayıp gelecek sezon stoper transferinde yönetimin elini güçlendirirdi, kulübe ciddi mali katkı olurdu. Ozan ve Jailson'un hatasına camianın sabrı yok ama bu isimlere sonuna kadar destek verilirdi.

Bu isimlere bu kadar mı güveniniz yok? Bugün bu şartlarda bir çocuğu çıkartıp oynatamıyorsanız Dereağzı'nı kapatın. “Altyapıya önem veriyoruz” sözlerini herkes kullanır ama önemli olan icraattır. Ömer Faruk'u oynatmak göz boyamaktan öteye gitmiyor. Ömer Faruk zaten tüm Avrupa'nın bildiği bir oyuncu, tabii ona şans vereceksiniz. Son bölümde Falette sakatlanıyor bu sefer de Gustavo geçiyor stopere. Sonra neden Merih Demirallar Fenerbahçe'den kaçıyor. Bugün şans vermediğiniz Cenk ve Gürkan'ı nasıl motive etmeyi düşünüyorsunuz?