TFF 1. Lig’de 33. hafta puan durumu ve maç sonuçları! Hatayspor Süper Lig’de!

TFF 1. Lig’de heyecan dorukta. 2 takımın Süper Lig’e yükseleceği TFF 1. Lig’in 33. haftası bugün oynanan 8. karşılaşmayla tamamlandı. Günün en dikkat çeken maçlarından biri ise Adanaspor ile Hatayspor karşılaşması oldu. TFF 1. Lig zirvesinde yer alan Hatayspor, Adanaspor maçından 2-1’lik skorla galip ayrılarak Süper Lig’e yükselen ilk takım oldu. İşte TFF 1. Lig 33. hafta puan durumu ve maç sonuçları..

ADANASPOR-HATAYSPOR: 1-2 (Maç sonucu)

Hatayspor bu sonuçla Süper Lig’e yükselen ilk takım oldu.

TFF 1. LİG PUAN DURUMU

TFF 1. LİG 33. HAFTA MAÇ SONUÇLARI

Balıkesirspor – Eskişehirspor: 2-0

İstanbulspor – Osmanlıspor: 1-0

Keçiörengücü – Fatih Karagümrük: 3-0

Altınordu – Giresunspor: 3-1

Bursaspor – Menemenspor: 2-2

Altay – Erzurumspor: 0-1

Ümraniyespor – Adana Demirspor: 2-3

Boluspor – Akhisarspor: 0-1

Adanaspor – Hatayspor: 1-2