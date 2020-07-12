Tarihe geçen adam: Mehmet Altıparmak

Bu sezon Süper Lig'e ilk yükselen takım Hatayspor olurken, Teknik Direktör Mehmet Altıparmak da ulaşılması zor bir rekora imza attı. Adanaspor deplasmanında alınan galibiyetle birlikte bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu garantileyen ve Süper Lig'e yükselen Hatayspor'da Teknik Direktör Mehmet Altıparmak, üst üste 3. kez Süper Lig'e yükselme başarısı gösterdi. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor'u Süper Lig'e yükselten Altıparmak, geçtiğimiz sezon bu başarısını Gaziantep FK'nın başındayken tekrarlamıştı. Altıparmak bu kez Hatayspor'la Süper Lig'e yükselerek kırılması güç bir rekora imza attı.
2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor'u Play-Off'la Süper Lig'e yükselten Altıparmak, bir sonraki sezon da Gaziantep FK ile Play-Off şampiyonluğu yaşamıştı. Altıparmak bu kez bitime 1 hafta kala şampiyonluk sevinci yaşadı ve Play-Off'u beklemeden Süper Lig'e yükseldi. Mehmet Altıparmak'ın bir diğer ilginç istatistiği ise, Play-Off finalinde mağlup ettiği takımları bir sonraki sezon Süper Lig'e taşıması oldu. 2017-2018 sezonunda BB Erzurumspor'un başında Play-Off finalinde penaltılar sonucu Gaziantep FK'yı eleyen Mehmet Altıparmak, bir sonraki sezonda ise Gaziantep FK'nın teknik direktörü olarak Play-Off finalinde Hatayspor'u penaltı atışları sonucu geçmişti. Altıparmak, üst üste 2 sezonda elediği takımları Süper Lig'e taşımayı başardı.