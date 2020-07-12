Tahir Karapınar: Oyuncuları toplamak zor

Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor’a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe’de Teknik Direktör Tahir Karapınar, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Tahir Karapınar, oyuncuları toplamanın zor olduğunu belirtti.

Sözlerine Sivasspor’u kutlayarak başlayan Tahir Karapınar “Çok zor bir süreç… Oyuncuları toplamak zor. Biz çok umutluyduk bu maçtan… Basit goller yedik. Rotasyonda sıkıntılarımız var. Bu da belli oluyor. Savunma bölgesinde oyuncu eksiğimiz var. Alternatifli bir kadromuz yok. Serdar cezalıydı bugün, Ozan'ı oynattık. Orta sahada eksildik. Artık bunları yönetimimiz en iyi şekilde düşünür ve ona göre gerekli önlemleri alır. Bundan sonra Beşiktaş maçına odaklanacağız” dedi.

Tahir Karapınar, genç oyuncuların performansı ile ilgili ise “Genç oyuncular Fenerbahçe'nin geleceği. Ben onlara güveniyorum. Ben zaten altyapı görevi için geldim gençlerin oynamasını çok istiyorum. Zamanlamayı çok iyi seçmek gerekiyordu. Önceki maçlarda küme düşme takımlarıyla oynadık o riski alamadık. Bu maçta Ömer ile başladık ve iyi performans aldığımızı düşünüyorum. Genç yaşta risk aldı koştu mücadele etti. Ferdi bizim için önemli bir oyuncu. Bu oyuncuları kazandık diye düşünüyorum. Gelecekte Fenerbahçe'nin iyi oyuncuları olacaklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kendileri için önemli bir maç olduğunu ifade eden Tahir Karapınar, şunları söyledi:

“Bu maçı kazanabilseydik Avrupa yolunda büyük bir adım atmış olacaktık. İyi de hazırlandık hafta boyunca ama maça iyi başlayamadık. Kolay bir gol yedik. Toparladık, golü attık, o ara oyunun kontrolü bizdeydi. 2. golü atabilseydik farklı olabilirdi ama kolay bir gol yedik yine… Çok alternatif bir kadromuz olmadığı için oyuncu değişiklikleri yaptık. Sivasspor iyi oynadı ve maçı kazandı. Bizim için çok kötü bir sonuç oldu ama bu sezonu sonuçta bitirmeliyiz. Takıma baktığımda elinden gelen mücadeleyi yaptı. Koşu mesafelerine baktığımızda rakipten fazla koşmuşuz ama bitirici noktalarda olayı sonuçlandıramıyoruz. Mağlup olduk üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Umarız önümüzdeki maçlarda telafi ederiz.”