SON DAKİKA | TFF 1. Lig’de Hatayspor şampiyon! Süper Lig’e yükselen ilk takım…

TFF 1. Lig 33. haftasında şampiyonluk parolasıyla sahaya çıkan Hatayspor, küme düşmesi kesinleşen 9 kişilik Adanaspor karşısında son anlarda bulduğu golle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan ederek bitime 1 hafta kala Süper Lig’e yükselen ilk takım oldu. Hatayspor tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek.

MEHMET ALTIPARMAK TARİH YAZDI!

Hatayspor’u şampiyon olarak Süper Lig’e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak adeta tarih yazdı. Altıparmak 2017-2018 sezonunda Erzurumspor’u, 2018-2019 sezonunda ise Gaziantep FK’yı Süper Lig’e taşımıştı. Mehmet Altıparmak böylelikle 3 sezon üst üste çalıştırdığı takımları Süper Lig’e yükseltmiş oldu.

İKİNCİLİK VE PLAY-OFF YARIŞINDA SON DURUM

Ligde ikinci sırada bulunan BB Erzurumspor ise, deplasmanda Altay’ı 1-0 yenerek puanını 59 yaptı ve ikincilik koltuğunu korudu. Süper Lig’e yükselme şansını sürdürmek isteyen bir diğer takım olan Adana Demirspor ise, Ümraniyespor deplasmanından 3-2’lik galibiyetle ayrılarak puanını 58 yaptı umutlarını son haftaya taşıdı.

Play-off ve ikincilik yarışındaki diğer takımlarından Akhisarspor deplasmanda Boluspor’u 1-0 yenerek 57 puana ulaşırken, Menemenspor ile 2-2 berabere kalan Bursaspor ise puanını 56 yaparak play-off’u garantiledi. Play-off’u garantileyen bir diğer ekip Akhisarspor da dördüncülük koltuğuna oturdu ve son hafta ikincilik için mücadele edecek.

Kümede kalma savaşı veren takımlar arasında yer alan Akhisar’a yenilen Boluspor’un yanı sıra, Osmanlıspor da deplasmanda İstanbulspor’a 1-0 mağlup oldu. Bu sonuçların ardından küme düşecek son takım, 34. hafta oynanacak maçlarla belli olacak.

TFF 1. LİG’DE GÜNCEL PUAN DURUMU

TFF 1. LİG 34. HAFTA FİKSTÜRÜ