Sinisa Mihajlovic lösemi günlerini anlattı!

İtalyan Bologna Teknik Direktörlük görevini yürüten Sinisa Mihajlovic, 1 yıldır lösemi hastalığı ile mücadele ediyor. Deneyimli teknik direktör hastalık döneminde yaşadıklarını anlattı.

“KOLAY UNUTULABİLECEK BİR GÜN DEĞİL”

51 yaşındaki ünlü teknik adam yaptığı açıklamada; “11 Temmuz 2019’da doktorlar otel odama geldi ve lösemi olduğumu söylediler. O sabah kemik iliği testi yaptırdım ve hastalıktan emin oldum. Üzerinden 1 yıl geçti ve tabii ki kolay kolay unutabileceğim bir gün değil.” dedi.

Mihajlovic, açıklamalarının devamında; “Kimse bugün benim basın toplantısında futbol konuşuyor olmamı beklemezdi.” dedi. Mihajlovic’in takımı Bologna, 31 maç sonunda Serie A’da 10. sırada yer alıyor. (Sporx)