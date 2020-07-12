ÖZET: Fenerbahçe Sivasspor maç özeti ve golleri izle! Fener evinde yıkıldı!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Sivasspor karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan mücadele 2-1’lik skor ile Sivasspor lehine sonuçlandı. Karşılaşmanın golleri Sivasspor adına 9. dakikada Kone’den, Fenerbahçe adına 27. dakikada Deniz Türüç’ten ve skoru belirleyen gol ise 44. dakikada Emre Kılınç’tan geldi. Fenerbahçe ile Sivasspor arasındaki mücadelenin geniş özetini ve gollerini izlemek isteyen futbolseverler sayfamızdaki bağlantıyı kullanarak yayıncı kuruluşun özet ekranına ulaşabilirler. İşte Fenerbahçe Sivasspor maç özeti…

FENERBAHÇE SİVASSPOR MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Demir Grup Sivasspor’u konuk etti. Güçlü rakibini deplasmanda yenmeyi başaran Sivasspor, üçüncülük yarışında avantajını korurken, Fenerbahçe Avrupa kupalarına katılma şansını zora soktu.

Temposu düşük geçen maçta Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe’ye göre daha dinç bir görüntü sergiledi. Özellikle ilk yarıda net fırsatlar yakalayan konuk ekip, Fenerbahçe savunmasını oldukça zorladı.

Fenerbahçe ise kalecinin hatasından bulduğu gol dışında pek fazla atak üretemedi. Topa oldukça yüksek bir oranda sahip olmasına rağmen atakları olgunlaştıramayan sarı-lacivertlilerde, daha önce birçok maçta oyuna dahil olduktan sonra takımın çehresini değiştiren Emre Belözoğlu’nun girişi de bu kez yeterli olmadı.

Maçın son 20 dakikası oldukça sıkıcı geçerken, iki takım da neredeyse hiç pozisyona giremedi. Sivasspor’un tempoyu düşürmesi karşısında hamle yapamayan Fenerbahçe, tempoyu bir türlü arttıramadı.

Ozan Tufan’ın stoperde başladığı, Ömer Faruk Beyaz’ın Fenerbahçe tarihinde ligde ilk 11 başlayan oynayan en genç futbolcu olduğu maçta sarı-lacivertli ekip, beklenen futbolundan uzak kaldı.

Rakibine net fırsatlar veren, pozisyona girmekte oldukça zorlanan Fenerbahçe, taraftarlarını bir kez daha üzdü. Vedat Muriqi’in oldukça etkisiz kalması nedeniyle gol yollarında verimli olamayan Fenerbahçe, evinde üç puan bırakmış oldu.

Fenerbahçe’ye göre daha net fırsatlar yakalayan Demir Grup Sivasspor ise attığından fazlasını kaçırdı. ÖZellikle Kone’nin arka direkte kaçırdığı iki net fırsat, farkın açılmasını engelledi.

Bu galibiyetle puanını 57 yapan Demir Grup Sivasspor, bu haftayı da üçüncü sırada tamamladı. Fenerbahçe ise 50 puanla 7. sırada kaldı.