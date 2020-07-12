ÖZET: Ankaragücü Galatasaray geniş maç özeti izle! Galatasaray deplasmanda kayıp!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda karşılaştığı Ankaragücü’ne 1-0’lık skor ile yenildi. Bu sonuç ile sarı-kırmızılılar galibiyet hasretini 8 maça çıkarmış oldu. Ankaragücü ile Galatasaray arasında oynanan maçtan önemli dakikaları, pozisyonları ve maçın tek golünü sayfamızda paylaştığımız link üzerinden izleyebilirsiniz. İşte Ankaragücü Galatasaray maç özeti…

ANKARAGÜCÜ GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü, Eryaman Stadyumu’nda Galatasaray’ı konuk etti. Ankaragücü, güçlü rakibini yenerek ligde kalma umutlarını tazeledi. Pandemi sonrası galibiyet hasretine Ankara deplasmanında da devam ettiren Galatasaray, üçüncülük yarışında yara aldı.

Ankara’ya birçok eksikle gelen Galatasaray, maç boyunca etkili bir görüntü sergileyemedi. Gol yollarında etkisiz kalan, pozisyon bulmakta zorlanan Galatasaray, Ankara’dan eli boş döndü.

Genç futbolcu Emin Baytam’ın 17 yaşında kaptan olarak çıktığı maçta Galatasaray, rakibine birçok pozisyon verirken, sadece Belhanda ile net bir fırsat yakalayabildi. Bir de Ömer Bayram’ın serbest vuruşta direkte patlayan topu Galatasaray adına akıllarda kalan pozisyonlar oldu.

Ankaragücü ise Galatasaray’a oranla daha net fırsatlar yakaladı. Özellikle ilk yarıda girdiği pozisyonları değerlendiremeyen Ankaragücü, galibiyete penaltı golüyle uzandı.

Bu galibiyetle puanını 29 yapan Ankaragücü, ligde kalma şansını gelecek haftalara taşıdı. Galatasaray ise 52 puanda kaldı.