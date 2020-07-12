SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Skor spor haberleri
Sözcü

Ozan Tufan stoper olarak görev aldı

Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, Sivasspor maçına savunmada başladı. Sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu 7. dakikada penaltı yaparak sarı kart gördü.

21:45 -
Haberler Fenerbahçe
Ozan Tufan stoper olarak görev aldı

Süper Lig'in 32. haftasında evinde Sivasspor'u ağırlayan Fenerbahçe'de stoperde ilk kez bu pozisyonda Ozan Tufan’a teknik heyet tarafından forma verildi. Daha önce Jailson ve Luiz Gustavo’nun savunmada forma giymesinin ardından ardından bu pozisyonda Ozan Tufan’da forma giymiş oldu. Ozan karşılaşmanın 7. dakikasında penaltıya neden olarak sarı kart gördü.

Tufan, ligin 30. haftasındaki Göztepe maçının bir bölümünde sağ bek, geçen hafta oynanan Gençlerbirliği mücadelesinin son bölümünde stoperde görev yapmıştı.

Fenerbahçe Ozan Tufan süper lig