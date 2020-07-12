Mert Hakan, Fenerbahçe maçı sonrası isyan etti!

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor’da Mert Hakan Yandaş, galibiyet sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karşılaşma hakkında yorum yapmak istemediğini belirten Mert Hakan, “Maçla ilgili konuşmak istemiyorum. İki, üç haftadır kötü giden bir süreç vardı. Bizim üstümüze atıldı. Taraftar kızar, konuşur. Bazen haklılar, bazen haksızlar; önemli değil ama biz Sivasspor için mücadele ediyoruz. Emre ile bugün konuştuk. İçimiz rahat ama bu takıma ihanet etmedik hiç. İşler kötü gidince Türkiye’de klasik olduğu gibi üstümüze gelindi. Dışarıdan değil de içimizde bize inanmayanlara selam olsun!” ifadelerini kullandı.

Transferle ilgili sorulan soruya ise Mert Hakan, “İki hafta kaldı! Bu takımı getirebileceğimiz en iyi yere getireceğiz. Bizim için önemli bir maçı kazandık. Bu iki haftayı tamamlayıp takımı en üst sırada bırakır sonra önümüze bakarız” şeklinde cevap verdi.