Mehmet Yiğit Alp: ‘Başakşehir kollandı’

LİDER Başakşehir'in 4 puan gerisine düşen ve kalan 3 haftada şampiyonluk şansı iyice azalan Trabzonspor'da hakem öfkesi dinmiyor.

Bordo-mavililerin Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, “Geçen sezon, ondan önceki yıllarda ve maalesef bu sezonda da hakemler tarafından en çok canı yanan kulüp Trabzonspor. Bize karşı sayısız haksız kararlar verilirken rakibimiz Başakşehir de kollandı. Sahadaki hakem gördüğünü çalmayacak ise VAR'daki hakem izlediğini sahadaki hakemin kulağına söylemeyecek ise neden maçlara çıkıyoruz” dedi.

Trabzonsporlu yönetici, hiçbir kulübe, menajer ve futbolcuya borçlarının olmadığını da sözlerine ekledi.