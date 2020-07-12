Mbaye Diagne’den Galatasaray formalı Trezeguet paylaşımı!

Yeni sezonda Galatasaray’a dönecek olan golcü futbolcu Mbaye Diagne, Kasımpaşa’da beraber forma giydiği Mısırlı yıldız Trezeguet’nin ve kendisinin Galatasaray formalı fotoğrafını paylaştı. Paylaşıma kısa sürede birçok yorum yağdı.

Mbaye Diagne ve Trezeguet’in Kasımpaşa’nın ardından Galatasaray’da tekrar buluşacağı iddialarının üzerine Diagne, kendisinin ve Trezeguet’in Galatasaray forması giydiği bir montajı paylaşırken ”Kardeşim seni seviyorum” yazdı.

Galatasaraylı taraftarlar, bu fotoğrafa birçok yorum gönderdi. Sezon başında Kasımpaşa’dan Aston Villa’ya 10 milyon Euro bonservis bedeli karşılığından transfer olan Mısırlı futbolcunun, İngiliz ekibiyle 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Club Brugge ile kiralık sözleşmesi sona erdikten sonra Galatasaray’a dönen Diagne’nin bu paylaşımı taraftarları da heyecanlandırdı.