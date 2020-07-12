Malatyaspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş deplasmanda 3 puan peşinde!

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş desplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig’de şampiyonluk yarışında son düzlüğe girilirken Beşiktaş yoluna kayıpsız devam etmek istiyor. Malatyaspor Beşiktaş karşılaşmasından son gelişmeleri ve maçın yayın bilgilerini haberimizden görebilirsiniz.

MALATYASPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in 32. haftasında Malatyaspor ile Beşiktaş Yeni Malatyaspor Stadyumu’nda karşılaşacak. Fırat Aydınus’un yöneteceği mücadele 13 Temmuz Pazartesi akşamı saat 21.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ DEPLASMANDA 3 PUAN PEŞİNDE

Beşiktaş, Süper Lig’in 32. haftasında deplasmanda BTCTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, 31 haftası geride kalan Süper Lig’de topladığı 53 puanla dördüncü sırada yer alıyor. BTCTurk Yeni Malatyaspor ile sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynadığı maçtan 2-0 mağlup ayrılan siyah beyazlılar, ligde son olarak Vodafone Park’ta ağırladığı Kasımpaşa’yı 3-2 yendi.