MAÇ SONUCU | Juventus 2-2 Atalanta

İtalya Serie A 32. haftasında Juventus’a konuk olan Atalanta, güçlü rakibi karşısında müthiş bir performans sergilemesine rağmen 90. dakikada yediği golle sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

Maçın 16. dakikasında Duvan Zapata’nın attığı golle 1-0 öne geçen Atalanta ilk yarıyı önde tamamlarken, 55. dakikada Juventus’un kazandığı penaltıyı Cristiano Ronaldo gole çevirdi ve skora 1-1’lik dengeyi getirdi.

Juventus’u kendi evinde oldukça zorlayan bir futbol sergileyen Atalanta 80. dakikada Ruslan Malinovskiy’nin attığı golle 2-1’lik üstünlüğü sağladı.

Ancak 90. dakikada bir penaltı daha kazanan Juventus’ta topun başına geçen Ronaldo hata yapmadı ve skoru 2-2’ye getiren isim oldu. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç bu skorla tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta Milan’a yenilen lider Juventus, Atalanta karşısında da galibiyet elde edemezken beraberliği son anda kurtardı ve puanını 76 yaptı. Atalanta ise 67 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Juventus gelecek hafta deplasmanda Sassuolo’ya konuk olurken Atalanta evinde Brescia’y ağırlayacak.