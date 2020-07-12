MAÇ SONUCU | Bournemouth 4-1 Leicester City | Çağlar Söyüncü kızardı…

İngiltere Premier Lig 35. haftasının kritik maçlarından birinde Leicester City ile Bournemouth karşı karşıya geldi.

İlk 4 içinde yer alarak Şampiyonlar Ligi vizesi almak isteyen Leicester City, zorlu deplasmanda 23. dakikada Jamie Vardy’nin attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Ancak kümede kalma savaşı veren ve pes etmeyen Bournemouth 66’da kazandığı penaltıyı Junior Stanislas ile gole çevirdi ve durumu 1-1’e getirdi.

Bu golden sonra Leicester için her şey tepetaklak oldu. Beraberlik golünden 1 dakika sonra Dominic Solanke’nin golüyle Bournemouth 2-1 öne geçerken bu golden de bir dakika sonra milli futbolcu Çağlar Söyüncü kırmızı kart gördü ve Leicester City 10 kişi kaldı.

Üç dakika içinde hem skor olarak geriye düşen hem de 10 kişi kalan Leicester City, Jonny Evans’ın 83. dakikada kendi kalesine attığı golle skorun 3-1 olmasına engel olamadı.

Karşılaşmadaki son sözü ise 87’de Evans söyledi ve Bournemouth 4-1 kazanarak ligde kalma yolunda kritik bir galibiyet elde etti.

Puanını 31 yapan Bournemouth, ligin bitimine 3 hafta kala 18. sıraya yükselirken, Chelsea’nin puan kaybettiği haftada yenilen Leicester City ise 59 puanda kaldı ve Londra ekibinin 1 puan arkasında 4. sırada yer aldı.