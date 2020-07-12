Ante Kulusic’e yumruk atan Gerson Rodrigues kadro dışı kaldı!

Süper Lig’in 32. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Ankaragücü’nde başarılı forvet Gerson Rodrigues, takım arkadaşı Kulusic ile kavga ettiği için Galatasaray maçının kadrosundan çıkarıldı.

MKE Ankaragücü’nde Kulusic ile kavga eden Gerson Rodrigues maç kadrosundan çıkarıldı. pic.twitter.com/XspxNO1O1v — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) July 12, 2020

beIN SPORTS’un verdiği bilgilere göre; takım yürüyüşe çıktıktan sonra içeri girecek olurken teknik heyet bir tur daha atılmasını talep etti. Gerson Rodrigues ise havanın sıcak olduğunu ifade etti. Kulusic de sözlü uyarıda bulununca gerilim yaşandı. Gerson Rodrigues, Kulusic’e yumruk atarken, daha sonrasında olay yatıştırıldı.

Yumruklu saldırının ardından Kulusic’in son hali;

Olay, kulüp yöneticilerinden Taner Acar tarafından Başkan Fatih Mert’e intikal ederken, Başkan Mert verdiği karar ile Gerson Rodrigues’in süresiz kadro dışı bırakılmasına karar verdi.

Öte yandan MKE Ankaragücü’nün Rodrigues ile olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshedeceği öğrenildi.

Ara transfer döneminde Dinamo Kiev’den kiralanan 25 yaşındaki Rodrigues, bu sezon Süper Lig’de 11 maçta 6 gol, 2 asistle oynadı.