Galatasaray 8 maçtır galibiyete hasret!

Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Sarı-kırmızılılar bu maçla birlikte kötü istatistiğini bitiremedi ve galibiyet hasreti 8’e yükseldi.

Aslan, ligde 1 Mart’ta Gençlerbirliği’ni yendikten sonra oynadığı müsabakalarda Sivasspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ile berabere kalırken, Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Alanyaspor ve MKE Ankaragücü'ne mağlup oldu.

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2-2 Sivasspor

0-0 Beşiktaş

0-2 Rizespor

3-3 Gaziantep FK

1-1 Başakşehir

1-3 Trabzonspor

1-4 Aytemiz Alanyaspor

0-1 Ankaragücü