Fenerbahçe’de tarihi an! Herkesin gözü onda…

Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan maçta sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11'de sahaya çıktı. Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11’de 16 yıl 10 ay ve 13 gün ile maça çıkan en genç oyuncu oldu.

Fenerbahçe ile ilk profesyonel maçına ZTK Yarı Final Rövanşında Trabzonspor karşısında çıkan Ömer Faruk Beyaz, ligde ise sarı lacivertli formayla ilk kez 11'de Demir Grup Sivasspor mücadelesinde yer aldı.

Öte yandan Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar, ligin 31'inci haftasında oynan Gençlerbirliği maçına göre 1 değişiklik yaptı. Karapınar, Jailson'un yerine Ömer Faruk Beyaz'a şans verdi.

Tahir Karapınar, Sivasspor maçına şu 11'le çıktı:

Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ömer Faruk, Ferdi, Vedat

RODRIGUES YEDEK

Sarı-lacivertli ekipte Rodrigues, Demir Grup Sivasspor maçına yedek soyundu.

Fenerbahçe'nin ligin 29'uncu haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaştığı maça ilk 11’de başlayan ve sarı kart görerek cezalı duruma düşen Rodrigues, sonraki hafta oynanan Göztepe mücadelesinde cezası nedeniyle forma giyememişti. Geçtiğimiz haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde de yedek soyunan 29 yaşındaki oyuncu, Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında da ilk 11’de görevlendirilmedi.

FENERBAHÇE’DE 2 EKSİK

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçına 2 oyuncusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde, Mehmet Ekici sakatlığı, Serdar Aziz ise cezası nedeniyle kadroda yer almadı.

TOLGA CİĞERCİ KADRODA

Sarı-lacivertli ekipte Tolga Ciğerci, 3 maç aradan sonra kadroya dahil edildi. Sakatlığı sebebiyle sarı-lacivertli formayı 3 maçta giyemeyen Tolga Ciğerci, karşılaşmaya yedek kulübesinde başladı.