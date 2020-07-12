Fatih Terim’den sürpriz! Kaptan Emin Bayram

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü ile karşılaşan Galatasaray’da Ryan Donk’un bileğindeki sakatlık devam edince Fatih Terim, savunmada Marcao’nun yanında Emin Bayram’ı görevlendirdi. 17 yaşındaki genç stoper Emin, Ankaragücü karşısında takım kaptanı olarak çıkacak.

8 yaşında Galatasaray alt yapısında giren Emin Bayram ile 2019 yılının Kasım ayında profesyonel sözleşme imzalandı. Bu sezon ilk 11’de sahaya çıkan Emin, Başakşehir maçında oyuna sonradan girmişti.

TERİM: 9 SENEDİR GALATASARAY’DA, EN ESKİ O!

Fatih Terim de maç öncesinde genç futbolcu için, “Donk’un bileğinde son saniye sakatlık oldu, oynayamayacağını ifade edince Emin’e şans verdik. İnşallah iyi de oynayacak, onun için iyi fırsat. Takım kaptanımız aynı zamanda. 9 senedir Galatasaray’da, en eski o. O yüzden ona kaptanlık verdik. Emin Bayram’a söyledim, kendisini her hatasında affedecek bir hocası, bir camiası var. Ona çıkıp oynamak kalıyor” ifadelerini kullandı.