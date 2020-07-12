Fatih Terim: Bu kararla kulüplerimizin kasası daha da dolup taşacak!

Süper Lig’in 32. haftasında Ankaragücü deplasmanı öncesi Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) yabancı sınırlaması ile ilgili soruyu cevapladı. Fatih Terim, beIN Sports’a yaptığı açıklamada “TFF, kendinden önceki federasyonlarca aldığı kararları değiştirerek kendi kuralını koymuştur. Hepimiz bu yabancı sınırı kararına uyacağız. TFF ve kurulları, şimdiye kadar hangi kararları aldıysa daima adil ve haklıydı. Kulüplerimizin kasası zaten doluydu, bu kararla daha da dolup taşacak. Dünyada oynayan Türk oyuncu sayısı artacak. Buna inancımız tam” dedi.

Süper Lig’de görev yapan takımlardaki teknik adamların yaptığı toplantı hakkında da konuşan Fatih Terim “Bu 18 teknik adamın her an toplanmasından yanayım. Gündemden bağımsız olarak bunu söylüyorum. Biz toplanıp sadece teknik adamların çok önemli olduğunu göstermek, teknik adamların yalnız olmadığını göstermek istedik. Bir karara olan bir tepki veya değişiklik adına anlaşılmasın. Ben teknik adamların önemli insanlar olduğunu belirttim. Herkes de seve seve katıldı. Prosinecki ve Sumudica da güzel şeyler söylediler. Önümüzdeki zamanlarda da devam etmesini kararlaştırdık” ifadelerini kullandı.

Teknik adamların sadece maçları kaybeden ya da kazanan kişiler olmadığının da altını çizen Fatih Terim “Teknik adamlar, Türk futbolunun marka değerindeki en önemli rolü üstlenmiş kişilerdir. Futbolun içindeki her konuya ortak akıl getirecek bir grup olarak görmelerinde yarar var” şeklinde konuştu.