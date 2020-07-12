Fatih Terim: ‘Belki de Rabbim bize mesaj veriyor’

Süper Lig 32. haftasında deplasmanda Ankaragücü’ne 1-0 yenilen Galatasaray, 43 yıl sonra üst üste 8 maçtan galibiyet çıkartamadı. Karşılaşma sonunda yayıncı kuruluşa konuşan Teknik Direktör Fatih Terim, “Kaybetmekten öte vazgeçmeye üzülüyorum. Bu böyle olmamalı” ifadelerini kullandı. İşte Terim’in maç sonu açıklamaları;

“BELKİ DE RABBİM BİZE MESAJ VERİYOR”

“Her şeyi uçlarda yaşıyoruz, iyiyken çok iyi, kötüyken çok kötü. Bu da beni üzüyor. Kaybetmekten öte vazgeçmeye üzülüyorum. Bu böyle olmamalı. Takımlarım kaybedebilir ama hiç vazgeçmez. Açıkçası yeniden onarmak, tamir etmek için belki de Rabbim bize bir mesaj veriyor, aklımdan geçirmiyor değilim. Belki de yeniden inşa edebiliriz, böyle bir mesaj almalıyız. İstatistiksel olarak da hem takımımızın, hem de şahsi olarak yerlerdeyiz. Alışmadık Galatasaray’da, alıştırmadık da Galatasaraylıları. Konu itibariyle, bu sene pandemiden sonra, önce derken, herhalde artık yukarıdaki bir konum için zor görünüyor.”

“BİR GENCİ KURTARMAK İÇİN…”

Emin hatalar yapacak, bazen bedellerini biz ödeyeceğiz, Galatasaray ödeyecek ama kazanacağız. Arkadaşlarının o hatadan sonra daha çok asılmasını beklerdim, bir genci kurtarmak için her şeyini verirsin, takım oyunu budur. Son 2 maçı beraber oynayacağız Allah izin verirse, bu arada yeni sezon için yönetimimizle kolları sıvayacağız.

“LEMINA VE FALCAO’NUN OYNAYACAĞINI SANMIYORUM”

Lemina ve Falcao’nun bundan sonra oynayacağını sanmıyorum, bir iddiamız olur mu, bakalım. Başka genç olsa, onlara da yer verebilirim tablo dediğim gibi olursa. Oynayacaklarını sanmıyorum, oynasalar da fizik olarak hazır olduklarını düşünmüyorum. Hasar tespitine bakacağız ama daha kritik maçlarda keşke hep beraber olabilseydik. Başakşehir, Trabzon, Alanya, Rize… Olamadık maalesef. Olanlar da o arkadaşların yokluğunu hissettirmemeliydi, büyük takım bu demekti. Büyük takım sahada bir şekilde kazanmayı bilmeliydi.”

“HERKES BİR BEDEL ÖDÜYOR”

“Haklarını da yememek lazım. Son 2 senede 4 kupa kazanan takımda emeği geçenlerin hakkını yememek lazım ama bu yakışmıyor, Galatasaray’a yakışmıyor. Başta ben olmak üzere. Onu yapan da, bunu yapan da biziz, bundan sonrakini nasip olursa yapacak olan da biziz. Sevinmesini bildiğimiz gibi, durumumuzun netliğini, gururla, kafamızı öne eğmeden ifade etmesini bilmeliyiz. Öyle görünüyor, herkes bir bedel ödüyor. Profesyonel hayat böyle. Biz gönüllü yönetici değiliz, profesyonel yöneticiyiz. Bu işi yönetmek de bizim işimiz.”