Erol Bulut: Rakip o golün üzerine yattı!

Süper Lig'in 32. Haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi. Bir hafta öncesinde 4-1 kazandıkları maçta da iyi oynamadıklarını fakat pozisyonları iyi değerlendirdiklerini hatırlatan Bulut, “Bugün iyi oynamadığımız gündü. 4-1 kazandığımız maçtaki oyun devam etti. Maça iyi konsantre girmezsen, istekli, arzulu girmezsen ve inanmazsan galip gelemezsin. Bugün bunu yaptık” diye konuştu.

“3 VE 4. SIRADAN UZAKLAŞTIK”

Rakibin ilk yarıda kornerden attığı topun gol olduğunu dile getiren Erol Bulut, “O golün üzerine yattı. İyi defans yaptı. İkinci yarı bastırdık, uğraştık ama istediğimiz pozisyonları yaratamadık. Nitekim mağlup olduk. Bu mağlubiyetle 3 ve 4'üncü sıraya ulaşmamız zorlaştı. Sivas galip geldi, yarın Beşiktaş, Malatya ile oynayacak. Biraz oradan uzaklaştık. Önümüzdeki 2 maçı kazanarak kupa finali var oraya iyi konsantre olmamız lazım” ifadelerine yer verdi.