Erling Haaland gece kulübünden kovuldu!

Alman devi Borussia Dortmund’un, Avusturya ekibinden RB Salzburg’dan devre arasında transfer ettiği Norveçli golcü Erling Haaland, Norveç’te gittiği gece kulübünde yaşanan olaylar sonrası dışarı çıkartıldı.

19 yaşındaki yıldız futbolcunun, tatil için bulunduğu ülkesinde gittiği gece kulübünde olay çıkardığı ifade edildi. Mekanın güvenlik görevlisi tarafından kapıdan atılan golcü oyuncunun bu anları çevredekiler tarafından da kameralara kaydedildi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde Haaland’ın oldukça gergin olduğu gözlenirken, kulüpten dışarı çıkartılan genç yıldızı arkadaşları sakinleştirdi.

Erling Haaland was kicked out of a club in Norway last night. pic.twitter.com/oaeLJUyBMw

— Football Tweet (@Football__Tweet) July 12, 2020