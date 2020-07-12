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CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Demir Grup Sivasspor

Süper Lig'in 32. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe sahasında Demir Grup Sivasspor'u ağırlıyor. Maçın canlı yayın anlatımı 'Skor'da olacak. Fenerbahçe'de Ozan Tufan stoperde görev alırken, sarı lacivertlilerin altyapısında yetişen 16 yaşındaki Ömer Faruk Beyaz ilk kez 11'de sahaya çıkacak.

19:47 -
Haberler Fenerbahçe
CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Demir Grup Sivasspor

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda üst sıraları ilgilendiren maç saat 21:00’da başlayacak.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada yer alırken, Sivasspor ise 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’de ilk kez 11’de sahaya çıkacak olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11’de maça çıkan en genç oyuncu olacak (16 yaş 317 gün).

FENERBAHÇE’NİN 11’İ: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

SİVASSPOR’UN 11’İ: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Cofie, Mert Hakan, Claudemir, Yatabare, Emre, Kone

FENERBAHÇE-SİVASSPOR MAÇINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

  • MAÇ ÖNCESİ BİLGİLER
  • Fenerbahçe, Süper Lig tarihinde Sivasspor’u konuk ettiği 13 maçın 11’ini (1B 1M) ve son beş karşılaşmayı kazandı.
  • Sezonun ilk yarısında oynanan maçta Fenerbahçe’yi 3-1 yenen Sivasspor, Süper Lig tarihinde rakibini aynı sezonda iki kez mağlup edemedi.
  • Sivasspor’un Süper Lig tarihinde deplasmanda en fazla gol yediği rakibi Fenerbahçe (13 maçta 36 gol).
  • Süper Lig’e verilen aranın ardından evinde oynadığı üç seyircisiz maçı da kazanan Fenerbahçe, ara öncesi seyircisi önünde üç maçlık galibiyet hasreti yaşamıştı (2B 1M).
  • Fenerbahçe deplasmanında çıktığı son dört Süper Lig maçının ikisini kazanan Rıza Çalımbay (2M), daha önceki yedi ziyaretinde sadece bir galibiyet alabilmişti (6M).

 

Demir Grup Sivasspor Fenerbahçe süper lig
Son güncelleme: 20:10 12.07.2020