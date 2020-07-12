CANLI YAYIN | Fenerbahçe – Demir Grup Sivasspor

Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya geliyor. Puan tablosunda üst sıraları ilgilendiren maç saat 21:00’da başlayacak.

Ülker Stadyumu’nda oynanacak mücadeleyi hakem Ali Palabıyık yönetecek. Zorlu mücadele öncesinde Fenerbahçe 50 puanla 7. sırada yer alırken, Sivasspor ise 54 puanla 3. sırada bulunuyor.

Fenerbahçe’de ilk kez 11’de sahaya çıkacak olan Ömer Faruk Beyaz, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla ilk 11’de maça çıkan en genç oyuncu olacak (16 yaş 317 gün).

FENERBAHÇE’NİN 11’İ: Altay, Dirar, Ozan, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ömer Faruk, Muriqi

SİVASSPOR’UN 11’İ: Samassa, Marcelo, Aaron, Caner, Uğur, Cofie, Mert Hakan, Claudemir, Yatabare, Emre, Kone

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